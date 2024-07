Parigi 2024 Macchi d’argento | decide l’ultima stoccata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (askanews) – Èla medaglia di Filippo. Il pisano ha perso in finale contro l’atleta di Hong Kong Cheung Ka Long, al secondo titolo olimpico consecutivo. Un risultato discusso perché sul 14-14 ci sono state due stoccate di fila riviste al video: in entrambi i casi i giudici non hanno deciso, tra le polemiche del CT azzurro Stefano Cerioni. Poi una terzacontesa e rivista, stavolta assegnata a Cheung. Non mancano, però, le polemiche in pedana L'articoloproviene da Ildenaro.it.