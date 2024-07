Olimpiadi Jasmine Paolini batte Linette e approda agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024)la tennista polacca6-4, 6-1 edidei Giochi Olimpici di Parigi. Primo set decisamente più combattuto del secondo dove non c’è stata storia. Adessosfiderà una tra la brasiliana Haddad Maïa e la slovacca Schmiedlova. Più tardi l’italiana giocherà anche in doppio con Sara Errani. L’intervista dial Corseraintervistata dal Corriere della Sera, a firma Gaia Piccardi. Unaa Wimbledon cambia l’esistenza? «Solo a livello di selfie, per il resto direi di no. La risonanza che ha Wimbledon non ce l’ha nessun altro torneo del circuito, nemmeno il Roland Garros. Mi riconoscono di più, forse». Quante volte ha rigiocato la partita con Krajcikova nella sua testa? «L’ho analizzata con il mio coach, Renzo Furlan, la sera stessa dopo cena.