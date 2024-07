Non doveva essere in Umbria Sorpreso a spacciare a Foligno Ventenne finisce in cella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sul suo capo pendeva il divieto di dimora in"in ragione – spiegano dalla questura di Perugia – dei suoi numerosi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti". E, invece, proprio la polizia lo hadroga a, in centro. È successo giovedì scorso quando gli uomini del Commissariato dihanno arrestato un, di origini tunisine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Spoleto. Al giovane, ben noto ai poliziotti visti i suoi numerosi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, come detto era stata di recente applicata la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera regione. Misura cautelare che ilnon ha ottemperato.