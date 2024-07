Napoli tutto fatto per Ostigard | ecco quando arriverà l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha definitivamente concluso l’operazione che porterà Leoa vestire la maglia del Rennes: tutti i dettagli La trattativa tra ile il Rennes per Leo Skirisi è conclusa in modo definitivo. Tra le parti c’era da tempo l’accordo, sulla base di 7 milioni di euro. Il difensore centrale norvegese, all’inizio, non era molto convinto di accettare la destinazione. Il desiderio era quello di continuare la sua carriera in Serie A, ma non sono arrivate proposte serie, ma solo timidi interessamenti.è stato cercato con insistenza da Ricky Massara, che aveva imbastito una trattativa anche per Pongracic, che dal Lecce però ha deciso di andare alla Fiorentina. Dunque, sarà il norvegese il nuovo titolare in difesa della squadra francese.