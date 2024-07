Milano insulti minacce e botte ai bimbi dell’asilo nido | educatrice a processo con rito immediato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Arrestata il 12 aprile per maltrattamenti aggravati ai danni dei piccoli ospiticomunale in cui lavorava, una maestra-di 45 anni andrà acon. Niente udienza preliminare per la donna, che era impiegata nella struttura milanese da 16 anni, che deve rispondere di episodi che si sarebbero verificati dal 2022. Lo ha deciso la gip Chiara Valori accogliendo la richiesta della pm Rosaria Stagnaro nell'inchiesta della Polizia locale, coordinata anche dall'aggiunta Letizia Mannella. Dall'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata da Valori, era emerso un quadro di "violenze fisiche e psicologiche" terribili e "quotidiane": grida,volgari,, strattonamenti e in alcuni casi pure "mani e gambe sulla schiena" per impedire ai piccoli "di alzarsi" e per "obbligarli a dormire".