L' ultimo esemplare di Smart elettrica consegnato in Italia chiude una storia durata per oltre un quarto di secolo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lafortwo è andata ufficialmente in pensione. Ieri è statoa un'avvocatessa milanese l'prodotto per il mercatono, ovvero una EQ 100%che garantisce circa 130 km di autonomia e di conseguenza è adatta solo all'uso cittadino. Lafortwo a benzina (per non parlare di quella Diesel), infatti, non è stata più prodotta dal 1° gennaio 2020.di un'auto che sembrava venire da un altro Pianeta Termina così unainiziata più di venticinque anni fa, quando la prima generazione dicambiò sia il modo di intendere la mobilità in città sia il design industriale, tanto che nel 2021 è stata anche esposta al Museum of Modern Art (MoMA) di New York. Era lunga solo 2,5 metri, aveva un piccolo motore 3 cilindri da 600 cc ed era così compatta che a Roma iniziarono ben presto a parcheggiarla in verticale, come se fosse un motorino.