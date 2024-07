Lino Giuliano lancia frecciatine ad Alessia con la complicità di Maika

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024)a Temptation Island ha confessato alla tentatriceRandazzo (ora sua attuale ragazza) di avere una moto, fatto chePascarella ha categoricamente smentito in tv. “Non è vero non ce l’ha la moto! Le moto sono la sua passione? Ma perché ha detto che ha una moto se non ce l’ha? Ragazze ma vi rendete conto di quante ne racconta? Io sono proprio senza parole“. Finita la trasmissione, col supporto diRandazzo, è più volte tornato nell’argomento ‘moto’ sottolineando di possederla endoadPascarella. In un video in questione pubblicato su TikToksi trova su una piccola moto giocattolo: “Per tutti quelli che dicevano che non tenevo la motocicletta.., ti sto venendo a prendere!” con tanto di didascalia: “Ecco la moto che aspettavate“.