Lanzarote | un paradiso di origine vulcanica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)è l’isola delle Canarie più vicine alle coste dell’Africa; è una terra selvaggia e avventurosa, perfetta da esplorare a piedi, in auto o in motocicletta. Con i suoi spettacolari paesaggi vulcanici pronti per essere immortalati,è conosciuta come la “terra del fuoco”. I suoi panorami mozzafiato e selvaggi faranno sognare ogni viaggiatore in cerca di emozioni. L’isola è amatissima dai turisti sia per le meraviglie naturalistiche e i beni Unesco disseminati tra le montagne e il mare, sia per l’incredibile clima che bacia questa terra ogni giorno dell’anno. Infattiè la destinazione perfetta per un viaggio in ogni stagione e le offerte Alpitour e Francorosso non deludono mai. Che tu sia in cerca di avventura, relax o divertimento.: una natura patrimonio dell’umanità La varietà del paesaggio è uno dei punti di forza di