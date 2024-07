Da Milano a Pavia - Nuove immagini della serie Sky Hanno Ucciso L' Uomo Ragno

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 29 luglio 2024): due città così vicine, eppure così lontane. Specialmente per due ragazzi che per la prima volta iniziano a sperimentare l’essere adulti, lemode, il successo. Con grande entusiasmo, curiosità e ingenuità i giovani Max Pezzali e Mauro Repetto agli alboriloro carriera scoprono ladei primi anni ’90, un periodo emozionante e fondamentale per il successo di una delle band più iconiche di quel decennio. Proprio quegli anni sono al centronuovaSky Original di Sydney SibiliaL’– LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre. Nell’attesa del debutto, unadi featurettes con diverse scene ineditedramedy scandiranno i mesi che ci separano da ottobre.