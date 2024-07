Conduttori Rai E Mediaset | Ecco Tutti Gli Esclusi Della Stagione Tv!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 29 luglio 2024)tutte le novità dei palinsesti TV per l’autunno/inverno 2024/2025 e i 10 grandi. Nuove sfide per i palinsesti TV dell’autunno/inverno 2024/2025 Le principali emittenti televisive italiane, tra cui La7, Sky,e la Rai, hanno svelato i loro palinsesti per la prossimaautunno/inverno 2024/2025, promettendo una serie di novità e ritorni attesi. Solo Discovery manca all’appello, con l’annuncio delle sue novità previsto per settembre. Tuttavia, alcune indiscrezioni già trapelano: volti noti come Crozza, Fazio, Amadeus, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez saranno in prima linea nella sfida per rompere il duopoliotv generalista che domina da decenni. Si vocifera che Discovery possa avere un asso nella manica: Barbara d’Urso. Attualmente, però, queste restano solo speculazioni, con la conduttrice campana ancora senza un programma.