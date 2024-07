Centro desertificato e sempre meno sicuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Come Dubai stiamo assistendo ad una desertificazione. Del commercio, del verde pubblico, cui si aggiunge una mancanza di sicurezza “percepita” e reale, che stanno rendendo la nostra cittàattrattiva. È ora di un confronto serio e costruttivo!". A sostenerlo Cosmina Ioan e Francesca Crispoldi, rispettivamente refenti per commercio e artigianato e turismo e decoro urbano del Partito democratico di Terni. "Non c’è settimana in cui non chiudano esercizi commerciali e si continuano a lanciare allarmi per lapiù grave crisi del commercio di vicinato. Sono passati 13 mesi dal primo e unico incontro con i commercianti delnel quale furono avanzate richieste precise e “fattibili” – sottolineano Ioan e Crispoldi –: uncittadino pulito,, ricco di eventi a tema e più parcheggi gratis a strisce bianche.