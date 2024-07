Calciomercato? No è il giro portieri | il Monza prende Keylor Navas e Consigli Karius cerca squadra per avvicinarsi a Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Se lo si chiama “”, questa volta non si sbaglia. Anzi, altro che porte girevoli: questo è veramente un piccolo tornado. E il domino inizia a partire dopo settimane intere di stallo, con i soli Di Gregorio passato dalalla Juve e Martinez dal Genoa all’Inter. Più altre cose minori, certo. Ma mai nessuno si sarebbe aspettato dei colpi di scena come quello che riguarda proprio il, alla ridi un primo portiere e di un valido vice visto il grave infortunio di Cragno. E, di certo, sor. Come il. Proprio così: Galliani si fa un regalo per i suoi 80 anni, lo fa a Nesta, e lo fa anche alla Serie A. Perché nei giorni in cui Varane arriva a Como (che peraltro per la porta ha preso Audero e Reina), aarriva l’ex Real e Psg, che ha salutato al termine della stagione a naturale scadenza del contratto.