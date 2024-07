Benvenuti | Cento per me è un nuovo inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si potrebbe definire a tutti gli effetti unacquisto Lorenzo(nella foto), deciso a voltare pagina e a vivere a tutto tondo il mondo Benedetto dopo le sole 7 partite disputate nella stagione scorsa, a causa della rottura del crociato anovembre. Giusto qualche apparizione e poi la botta, tremenda, per lui e per la società, la stessa che una volta terminata la fase salvezza gli ha proposto un prolungamento di contratto (fino al 2026) che il lungo toscano ha accolto con entusiasmo, pronto a riscattare un’annata certamente sfortunata., si è preso un po’ di vacanza dopo l’anno tribolato che ha vissuto? "Non conosco nemmeno quella parola (ride, ndr) giusto qualche weekend nella mia Livorno, poi sotto col lavoro.