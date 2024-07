Batman | Caped Crusader conquista la critica primo sguardo a Onomatopoeia e Clayface nel nuovo promo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mentre il lancio disi avvicina rapidamente, Prime Video ha condiviso unvideozionale incentrato sue Onomatopea. Inoltre sono arrivate anche le prime recensioni dell'imminente show. Dopo la pubblicazione di undicon Firebug, Gentleman Ghost e Nocturna, il marketing di PrimeVideo per la serie in arrivo si concentra ora sui villain, che secondo Discussing Film saranno doppiati rispettivamente da Dan Donohue e Reid Scott. Inoltre sono arrivate le prime recensioni dei critici sull'imminente show, e sono per la maggior parte positive! Realizzata da Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, la serie debutterà con tutti i 10 episodi l'1 agosto su Prime Video. In precedenza, Timm aveva dichiarato: "è così all'inizio della sua carriera che nel