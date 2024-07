Amichevoli 2024 Monza batte Vis Pesaro 3-1 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha vinto con il punteggio di 3-1 la quinta amichevole pre-stagionale contro la Vis. Nel test in programma al centro sportivo di Monzello, i padroni di casa di mister Nesta passano in vantaggio dopo 17? grazie alla rete di Dany Mota, e quattro minuti dopo raddoppiano con il colpo di testa di Milan Djuric. L’ariete bosniaco firma la doppietta personale in avvio di ripresa, portando il risultato sul 3-0. Nel secondo tempo si abbassano i ritmi e la formazione marchigiana, che milita in Serie C, riesce a trovare il gol della bandiera con il calcio di rigore di Molina. Finisce dunque 3-1 per il, che nella prossima uscita affronterà il Sassuolo sabato 3 agosto.-VISPRIMO TEMPO (3-4-2-1): Mazza; Izzo, Caldirola, Marì; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Vignato, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta MARCATORI: Mota, Djuric x2, rig.