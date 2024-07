Africa Twin Honda Emozioni senza tempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)è come un viaggio nel. Dal passato e la storia, al futuro. Con prestazioni che non hanno rivali. La vivi in sella con prestazioni sull’asfalto – come una sportiva di prima qualità –, la vivi nel fuoristrada con tutto quello che solo l’offroad sa offrire. L’idea è nata in inverno, dopo il salone di Milano dello scorso anno, quando l’2024 ha raccolto intorno a sé tanto entusiasmo e i più disparati pareri sull’attitudine delle due versioni, ES ed Adventure Sports, più semplicemente identificabili come ’ruota 21’ e ’ruota 19’. A gennaio la prova-test della Adventure Sports, in Portogallo, principalmente su strada e con una bella escursione in fuoristrada. Poco dopo, a febbraio, è stato il turno della ES, stavolta quasi esclusivamente in fuoristrada.