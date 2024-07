Volley femminile la Polonia vince 3-1 il big match con il Giappone al debutto olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladi Stefano Lavarini debutta con il botto battendo 3-1 ilfinalista della VNL. Qualche sussulto in avvio e qua e là durante l’incontro per le polacche, brave però a domare l’esuberanza delle asiatiche che hanno giocato il solito grandein difesa ma non sono riuscite ad essere efficace in attacco. Nervi saldi per le polacche che hanno subito nel primo set la rimonta dellesi ma poi sono riuscite a riprendersi. Nel primo parziale la formazione polacca parte meglio e tiene testa all’esuberante, ordinato ma non sempre efficace in attacco. La squadra nipponica pareggia a quota 14, poi nel finale cambia marcia e mette in costante difficoltà la squadra di Lavarini guadagnando prima un break sul 18-16 e poi dilagando nel finale fino al 25-20. Nel secondo set si invertono le parti.