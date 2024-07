Udinese batte Konyaspor 1-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Quinta uscita stagionale per l’di Kosta Runjaic. I friulani battono i turchi delcon il punteggio di 1-0. Decisiva la rete di Lovric. La formazione bianconera si lascia dunque dietro la sconfitta in rimonta subita con il Colonia e mettono ulteriore benzina nelle gambe in vista della prossima stagione. Nel primo tempo, poche le occasioni nel match: Ndao per gli ospiti al 19? sfiora il vantaggio, mentre in due occasioni, al 39? e al 42?, è Brenner per l’a creare il panico nella difesa turca, pur senza trovare il gol. Il secondo tempo si apre subito con la rete del vantaggio bianconero: una gran botta da fuori di Lovric che si insacca sotto la traversa al minuto 47. Al 55? gli ospiti tornano alla carica con Pedro Henrique ma è bravo Padelli a disinnescare il pericolo. Nel finale i pali di Payero e Lucca negano il raddoppio alla formazione di Runjaic.