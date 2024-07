Tragico incidente Bmw finisce nel fiume | morti giovanissimi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 28 luglio 2024) Social.. Questa mattina, sabato 28 luglio 2024, poco dopo le ore 07:15, una Bmw è finita nel canale vicino alla strada a Chioggia. Dalle primissime ricostruzioni emerge un bilancio. Due ragazzi di soli vent’anni hanno perso la vita. ( dopo le foto) Leggi anche: Ha il tumore e si sente male madi gareggiare lo stesso: una forza incredibile (VIDEO) Leggi anche: Orrore in spiaggia: una morte terribile, bagnante assalito all’improvviso, Bmwneldue ragazzi. Questa mattina, sabato 28 luglio 2024, intorno alle ore 07:15, una Bmw è finita nel canale vicino alla strada in via Lungo Adige a Chioggia. Due dei passeggeri hanno perso la vita, mentre un terzo è riuscito a salvarsi e ha comunicato ai soccorritori che con loro, in auto, c’era anche una quarta persona.