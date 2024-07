Tra Spal e Karlsson manca la fumata bianca L’islandese tratta la buonuscita col Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Stand-by. Lativa per Ottar Magnusha subito un’improvvisa frenata, ma laresta assolutamente in corsa per assicurarsi il centravanti islandese. Il clubzzurro non c’entra nulla, in quanto ha già trovato l’intesa sia col giocatore che col. Il problema è che per laserve l’accordo trae società lagunare per lache invece non è stato raggiunto. Una situazione complessa che rischia di far saltare l’operazione, però le parti hanno tutto l’interesse a trovare un compromesso che consentirebbe alladi mettere le mani sull’attaccante tanto desiderato. Dunque, peroccorre restare alla finestra ancora un po’ e sperare che alla fine ilo il 27enne islandese abbassino le proprie pretese spianando la strada al trasferimento a Ferrara.