Tiro con l’arco a squadre maschile oggi in tv | canale orario e diretta streaming Parigi 2024

(Di domenica 28 luglio 2024), lunedì 29 luglio, vanno in scena gli ottavi di finale della prova adelcon, valida per i Giochi Olimpici di. La squadra italiana sarà composta da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. I tre azzurri hanno buone chance di qualificarsi ai quarti di finale. L’inizio della prova è previsto per le 10.16. Azzurri che se la vedranno con il Kazakistan. SEGUI LATESTUALE OLIMPIADI: IL REGOLAMENTO DELCONIL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO I Giochi saranno trasmessi su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257). Sky darà priorità agli italiani, che in questo caso saranno protagonisti. Latv sarà disponibile sui canali Eurosport e Sky.