Surf oggi in tv Round 2 Olimpiadi di Parigi 2024 | orari e canale

(Di domenica 28 luglio 2024) Il programma e come vedere in tv e streaming ilalledi. Dopo la prima giornata di gare nelle acque di Teahupo’o, a Tahiti, isola della Polinesia Francese, è già tempo di secondo turno, il quale seguirà le batterie del primo turno disputate dalla prima serata di sabato 27 luglio e la notte italiana tra 27 e 28 luglio. Nella serata di domenica dunque si partirà dalla rassegna femminile alle ore 19:00, con otto batterie, per poi proseguire con quella maschile dopo le 23:40, con altrettante batterie, nella notte tra domenica e lunedì. Sarà proprio il nostro Leonardo Fioravanti ad aprire le danze in Batteria 1 e se la vedrà con Kanoa Igarashi.