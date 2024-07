Samele poker e lacrime Largo al Dream Team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Aspettando il, l’Italia si aggrappa alla vecchia guardia nel giorno in cui delude Rossella Fiamingo, uscita al primo turno nella spada, ci pensa il cuore del 37enne foggiano Luigia scaldare le pedane, con la medaglia di bronzo nella sciabola festeggiata davanti al presidente Sergio Mattarella: "Ero così emozionato all’idea di vincere una medaglia davanti a lui, quando l’ho guardato ho pensato: qui ci rimango secco. Un’emozione incredibile, bisogna sognare in grande e bisogna crederci, ho perso contro un avversario contro cui non mi sono mai trovato bene. È un regalo di compleanno, non sono più di primo pelo".ha 37 anni fatti tre giorni fa, è alla sua quarta medaglia dopo Londra e Tokyo e ha battuto nella finale per il bronzo l’egiziano Ziad Elsissy per 15-12, nella cornica meravigliosa del Grand Palais.