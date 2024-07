Robert Downey Jr torna nell’MCU nei panni di Dr Doom!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 28 luglio 2024) Sembra un sogno o il frutto dell’immaginazione di un fan impazzito, e invece le cose stanno proprio così. Al Comic Con di San Diego hanno annunciato il ritorno diJr., ma neidel Dr.! Il Comic Con di San Diego di quest’anno ci ha voluto lanciare una grande bomba, una notizia che farà sicuramente piacere a tutti i fan dell’MCU. Sembrava impossibile, eppure è così: l’MCU stando. Prima ci hanno regalato un bellissimo film dove ha fatto ritorno Hugh Jackman neidi Wolverine nel tanto acclamato Deadpool & Wolverine (qui trovate la nostra recensione del film), e ora ci annunciano un altro grande ritorno.tornerà infattiJr, ma non per Iron Man, bensì per Dr.