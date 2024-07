Olimpiadi di Parigi 2024 judo | Odette Giuffrida vola in semifinale nei 52 kg

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– Tornerà sul tatami alle ore 16per vincere laolimpica, a. L’Azzurra conquista il match ed è il terzo a un passo dalla finale, che ottiene nella sua carriera a cinque cerchi. Ha battuto l’avversara ungherese Reka Pupp 1-0 con un waza-ari, nel match dei quarti di finale. Se vincerà il prossimo incontro volerà in finale per l’oro (la seconda della carriera). Già argento e bronzo olimpico nel, lapunta al podio. Foto Fijlkam ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.