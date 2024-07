Nuoto Alessandro Ragaini | Rotto il ghiaccio Era importante andare in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo aver conquistato la, per ildella cuffia,, impegnato questa mattina nelle batterie olimpiche dei 200 stile libero a Parigi 2024, può tirare un sospiro di sollievo. Il crono di 1’47”31, quindicesimo tempo assoluto, in una graduatoria che ha visto Filippo Megli sedicesimo e ultimo dei qualificati 1’47”39, ha fatto analizzare la gara al classe 2006 che si è cosi, telegraficamente espresso ai microfoni di Rai Sport. “L’esperienza olimpica – la prima della sua carriera – è sicuramente bellissima. Parlando della gara posso sicuramente dire che non è stata quella che mi aspettavo, in base a quanto mi ero prefisso di cogliere a livello cronometrico. Abbiamo comunqueil: siamo entrambi in, bene così”.