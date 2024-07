Non solo Vele a Scampia altri gravi rischi | denuncia dal Lotto P

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon. Sul degrado disi è aperto un vaso di Pandora, dopo il tragico crollo del 22 luglio. Tutto quanto già si sapeva, ma si fingeva di ignorare.complessi invivibili, altre condizioni inaccettabili. L’ultimo allarme, non nuovo, arriva dalP. Le famigerate Case dei Puffi, evocate nelle cronache di camorra. Si tratta di edifici comunali, le immagini parlano da sole. Sono prese dai ballatoi, le parti comuni. Come quello della Vela Celeste, costato la vita a tre persone. NelP ci sono circa 600 residenti. Troviamo soffitti sfondati, solai a pezzi. Tubature in bella evidenza. Macchie indefinibili sul pavimento. Il classico scenario sgarrupato, archetipo dell’inospitalità. Are tutto è l’avvocato Angelo Pisani, ex presidente dell’Ottava municipalità.