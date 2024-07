Non respira più aiuto! Orrore in spiaggia turista 47enne muore davanti alla famiglia  

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2024)in, un uomo di 47 anni è mortoai bagnanti. Stava trascorrendo una vacanza con laquando si è consumato il dramma. Sul posto, immediato, il soccorso dei medici ma non c’è stato nulla da fare. La tragedia a Crotone. Raccontano i media locali come l’uomo, di nazionalità ucraina, si trovasse sullanella zona sud della costa cittadina quando è stato assalito dagli insetti fuoriusciti da un nido/vespaio, ubicato nella vegetazione. >> “Ora è single e torna a settembre”. Uomini e Donne, questo sì che è uno scoop: il protagonista storico di nuovo in studio. Dopo anni Fatale sarebbe stata la puntura di un insetto. Pare che l’uomo sapesse di essere allergico e avrebbe tentato di sfuggire allo sciame lanciandosi in acqua.