L’opera lirica alla Cava di Roselle Turandot tre enigmi per un amore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) La grande operatornadioggi alle 21.15 con la "" di Giacomo Puccini: in scena l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Giorgios Balatsinos e il Coro del Teatro Goldoni di Livorno (maestro del coro Maurizio Preziosi). "Questo evento – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessoreCultura Luca Agresti – non solo conferma la nostra città come un punto di riferimento per la cultura, ma è anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze artistiche. La collaborazione con l’Orchestra Città di Grosseto e il coro del Teatro Goldoni di Livorno, diretti da maestri di calibro internazionale, è motivo di grande orgoglio.