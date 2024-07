Italia-Cina | Meloni riparte con piano triennale dopo strappo via della Seta ' ma rispetto regole'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Pechino, 28 lug. (Adnkronos) - Giocare "secondo le", perché "se vogliamo un mercato libero, quel mercato deve essere anche equo". Giorgianon si lascia intimorire dell'imponenzaGrande Sala del Popolo di Pechino - cuore pulsante del potere comunista a due passi da piazza Tienanmen - e nell'incontro con il premier Li Qiang che dà il via alla sua missione intende la mano ma mette anche i puntini sulle i. Perché se l'obiettivo è "rafforzare il partenariato tra", allora "dobbiamo ragionare sui punti di forza e di debolezza, su ciò che funziona e su quello che non va, e credo che questa sia l'occasione per farlo, con l'obiettivo di rendere le nostre relazioni commerciali sempre più eque e vantaggiose".