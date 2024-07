Inquinamento acustico a Malpensa | Vogliamo due nuove centraline

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024)(Varese), 28 luglio 2024 – Dopo le richieste avanzate da Sesto Calende e Sumirago per ottenerein grado di monitorare il rumore degli aerei in decollo da, il prefetto Salvatore Pasquariello ha di nuovo convocato i 13 Comuni del Cor2, ovvero i Comuni di seconda fascia che insistono sullo scalo aeroportuale. Al tavolo di confronto c’erano anche Enav, Enac, Sea, Arpa e Provincia di Varese. L’obiettivo? Ancora una volta quello di individuare possibili soluzioni contro il problema del rumore generato dall’aeroporto. C’è la sperimentazione dellerotte in corso, che proseguirà fino a ottobre 2024, e che potrebbe portare a variare l’incidenza di rumore su alcuni Comuni. Ma un bilancio effettivo potrà ovviamente essere fatto solo fra tre mesi. Il fine ultimo è quello, com’è noto, di mantenere la soglia dell’impatto sonoro sotto la soglia dei 60 decibel.