Ho 59 anni quindi penso alla morte tutto il tempo Ma questo non deve fermarci | Keanu Reeves dopo i numerosi lutti avvenuti nella sua vita

(Di domenica 28 luglio 2024) Bello, sensibile, artista atondo dal cinemamusica con la sua band Dogstar.non è stato il sex symbol di Hollywood ma anche, e soprat, una testa pensante. In occasione della pubblicazione del primo romanzo dal titolo “The Book of Elsewhere”, scritto in collaborazione con l’autrice di fantascienza britca China Miéville, l’attore canadese ha rilasciato una intervistaBBC News per parlare atondo, anche della sua. “Ho 59il– ha rivelato – Spero chepensiero non sia paralizzante per molti, ma anzi che ci sensibilizzi ad apprezzare il fatto che respiriamo, che abbiamo delle relazioni e che abbiamo ancora del potenziale da sfruttare in questa”.ha perso diverse persone caresua, tra cui la sua ragazza, la figlia che è nata morta e il suo migliore amico.