Grifone sul mercato In difesa c’è Nunziati

(Di domenica 28 luglio 2024) Altro arrivo in casa del Grosseto. Si tratta del difensore centrale mancino Edoardo, classe 2005, in prestito dal Tau Altopascio. Dopo il settore giovanile nella società altopascese,ha avuto un’esperienza professionistica con il Cittadella, per poi mettersi in luce la scorsa stagione, alla sua prima esperienza in serie D, con la maglia del Certaldo. Il giocatore è già a disposizione di mister Malotti e potrebbe anche partecipare all’allenamento congiunto in programma oggi alle 20.30 con il Reggello. E su quale potrà essere il girone del Grosseto abbiamo ascoltato il pensiero del presidente Antonio Fiorini. "Com’è ovvio non appena definito il novero delle società ammesse al campionato – dice Fiorini – è partito il totogirone.