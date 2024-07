Fuga di gas a Pavia treni in ritardo di 100 minuti e cancellazioni sulla linea Milano-Genova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Ritardi superiori ai 100e disagi in un giorno caratterizzato dal rientro dalle ferie: è ciò che sta accadendo in queste oreferroviariaa causa di una fuoriuscita di gas a cielo aperto vicino ai binari. La perdita è stata scoperta aintorno alle 11.40 e il transito dei convogli è stato subito bloccato. La perdita è stata trovata in viale della Repubblica e sono state chiuse le strade nel raggio di trecento metri. Sul posto si trovano i tecnici di Asm, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Secondo le prime ricostruzioni, la fuoriuscita di gas dovrebbe esser stata causata da lavori per la stesura della fibra ottica che hanno lesionato una tubatura del gas a bassa pressione. La fuoriuscita ha causato sacche di gas nei tombini del quartiere.