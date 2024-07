Ciclismo | al vicentino Guerra la Coppa Francesco Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Montallese (Siena),28 luglio 2024 – Un podio di protagonisti nella 53esima edizione dellaGrand’Ufficialela gara nazionale in provincia di Siena e sulle strade della Val d’Orcia, che ha visto al via in un pomeriggio da bollino rosso per il caldo, 170 corridori dei quali 62 l’hanno portata a termine. Il più bravo di tutti ilAndreadella Zalf Euromobil Desirèe Fior che sulla pista in cemento Andy Franci di Montallese, ha avuto ragione di De Felice e del toscano Crescioli due protagonisti anche la settimana prima sul circuito di Corniola ad Empoli e che si sono ripetuti anche in questa gara ben più lunga nel chilometraggio e nelle difficoltà.