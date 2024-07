Caserma Setti Dai servizi pubblici fino agli spazi verdi | Una nuova cittadella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Sarà la Struttura per la Progettazione del Demanio a sviluppare il progetto di fattibilità e il masterplan del compendio delladi Modena, in corso di dismissione dal ministero della Difesa e per il quale è prevista la rifunzionalizzazione sulla base del ’Piano città degli immobili’ siglato nei mesi scorsi tra Comune, Agenzia del Demanio e ministero dei Beni culturali. Per lasi è individuata, in particolare, la destinazione a ospitare una vera e propriadei, unoo multifunzionale e innovativo, con nuovi uffici e laboratori destinato, in parte, anche a Polo archivistico di rilievo regionale, oltre a prevedere grandifruibili con funzioni di riequilibrio ecologico e ambientale e un limitato mix funzionale di edilizia residenziale sociale e libera, oltre a commercio di vicinato.