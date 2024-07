Braccianti indiani denunciano i padroni che li sfruttano ma sono irregolari e vengono espulsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 28 luglio 2024) La tragica vicenda del bracciante Satnam Singh, lasciato morire di emorragia con un arto amputato, ha di fatto scoperchiato il vespaio che si chiama lavoro nero e sfruttamento della manodopera in campo agricolo in provincia di Latina e non solo. Un delle conseguenze maggiori riguarda i procedimenti di emersione del lavoro irregolare, avviati grazie alle denunce dei lavoratori stessi. Procedimenti decisamente rari prima della tragica morte di Singh, mentre ora qualcosa inizia a muoversi. In tre casi recenti, lavoratori sirivolti all’Ispettorato di Latina per denunciare retribuzioni non conformi ai contratti. Come previsto dalla legge, l’Ufficio del Lavoro ha regolarizzato i rapporti di lavoro, ma non ha potuto andare oltre. Paradossalmente, i lavoratoristati segnalati come, in quanto privi di permesso di soggiorno, e hanno ricevuto decreti dione.