Atp Washington 2024 Bellucci centra il tabellone principale | eliminato Riedi

(Di domenica 28 luglio 2024) Mattiaprenderà parte aldell’Atp 500 di, primo torneo di questo livello in carriera. Il giovane tennista italiano hain serie Tristan Boyer e Leandrodurante i turni di qualificazione, riuscendo a strappare il pass per un posto nel main draw a stelle e strisce. Contro lo svizzero, in finale di quali,si è imposto in rimonta: (4)6-7, 6-3, 7-6(4). Dopo un tie-break avverso, l’atleta nato a Busto Arsizio ha cambiato marcia con il suo tennis offensivo mancino e gli è bastato un break nel secondo e alcuni spunti al tie del terzo set per sgretolare il tennis tipicamente da veloce dell’elvetico, rivale di buon livello sul cemento. Dopo tre tabelloni Slam e un 250, ecco la prima soddisfazione per il lombardo classe 2001 in un 500: drawto, ma il sogno è appena cominciato sul cemento outdoor statunitense.