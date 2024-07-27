Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 07:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; NEL COMUNE DI ANTRODOCO, IN PROVINCIA DI RIETI, OGGI E DOMANI 28 LUGLIO VA IN SCENA IL CASTALDATO DI ANTRODOCO: UN VIAGGIO NELL’ATMOSFERA MEDIEVALE DOVE ALFIERI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 20. 00. INTERDETTE AL TRAFFICO VEICOLARI VIA DEGLI ANNIBALDI E VIA NICOLA SALVI LE CHIUSURE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 07 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO CONTESTUALMENTE È DEVIATA LA LINEA BUS NMB NELLE GIORNATE DI SABATO 27 E DI DOMENICA 28 IL RALLY PROSEGUE SULLE STRADE DEL LAZIO NEL FRUSINATE E SI CONCLUDERÀ A FIUGGI TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SALARIA E DALLA CASILINA ALL’APPIA SULLA ROMA-TARQUINIA SI STA IN CODA DA PALIDORO A MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA QUI CODE A TRATTI DA VIA DELLE GARDENIE A VIA APRILIANA, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA RITARDI PER I TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITÀ I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 19:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA SALARIA E DALLA CASILINA ALL’APPIA SULLA ROMA-TERAMO SI STA IN CODA DA PALIDORO A MARINA DI CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO ORA SULLA PONTINA QUI CODE A TRATTI DA VIA DELLE GARDENIE A VIA APRILIANA, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LIENE ROMA-NAPOLI VIA CASINO E ROMA VELLETRI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA RISPETTIVAMENTE TRA CASSINO E ROMA E TRA ROMA-CASILINA E CIAMPINO PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA RITARDI PER I TRENI REGIONALI E ALTA VELOCITÀ I TRENI REGIONALI SUBISCONO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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