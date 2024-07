Un nuovo video ci prepara a The Legend of Vox Machina S3

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 27 luglio 2024) Ieri notte, durante il panel di Amazon Primeavvenuto al San Diego Comic-Con, abbiamo avuto la fortuna di vedere undedicato alla prossima stagione di Theof Vox. Possiamo notare come, ancora una volta, il gruppo sia separata, probabilmente alla ricerca delle rimanenti Vestigia per riuscire a sconfiggere il Chroma Conclave. La parte più interessante di questo trailer però riguarda il fatto che le guardie parlino una lingua completamente diversa, un segno distintivo per far capire l’estraneità di Voxalle strade in cui è ambientato questo trailer. Secondo fatto importante, è la presenza di Gilmore, l’amabile negoziante che abbiamo visto nella prima stagione mentre il gruppo cercava oggetti magici per riuscire a sconfiggere il grande malvagio della prima stagione.