Tragedia nel Salernitano un agricoltore di 63 anni schiacciato dal suo trattore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Tragico incidente questa mattina nel piccolo comune di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Un uomo di 63ha trovato la morte in un terribile incidente mentre lavorava nei campi.Leggi anche: Macabra scoperta ad Ancona: 42enne trovato in un lago di sangue L’incidente è avvenuto in località Pallaforte, dove l’uomo stava utilizzando unper effettuare lavori agricoli. La prima ricostruzione dei fatti indica che ilha perso aderenza sul terreno sconnesso, ribaltandosi improvvisamente. Il veicolo hal’anziano contadino, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. I soccorsi e il cordoglio Immediato è stato l’intervento dei medici del 118, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Nonostante i rapidi soccorsi, per il 63enne non c’era più nulla da fare.