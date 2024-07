Taremi cerca il 3 3 in Inter-Las Palmas! Ha un obiettivo – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)è una delle note più liete dell’attesa stasera dalla terza amichevole contro il Las. Fra i nuovi acquisti si è inserito subito e oraconferme: ne parla il Corriere dello Sport. SUBITO A SEGNO – Doppietta contro il Lugano, gol contro la Pergolettese. Nelle prime due amichevoli di Appiano Gentile Mehdisi è subito messo in mostra e stasera giocherà-Lasdi nuovo da titolare. A Cesena però potrà farlo anche con il pubblico, visto che rispetto ai due test della Pinetina non si giocherà a porte chiuse (o quasi, perché in tribuna erano comunque presenti degli ospiti). In attesa degli altri attaccanti, con Marko Arnautovic tornato ieri e peraltro con la febbre,di prendersi un vantaggio anche in ottica Genoa-