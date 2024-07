Sottovia di Querceta sì al progetto Il cantiere partirà in autunno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)2026. È questa la data “x“ del futuro di, quella che cambierà per sempre la mobilità dei 15mila mezzi che ogni giorno solcano via Alpi Apuane dai monti al mare e viceversa. Una mobilità che tra due anni diventerà più sostenibile grazie alla realizzazione dele la demolizione dell’attuale cavalcavia. Il tabellino di marcia, illustrato ieri a Palazzo Mediceo dal sindaco Lorenzo Alessandrini, dal presidente della Provincia Luca Menesini (con il geologo Roberto Guidi dell’ufficio tecnico) e dal responsabile del settore tecnico-operativo del Comune Roberto Orsini, è stato aggiornato con scadenze ben precise. A giorni la giunta approverà ilesecutivo, poi ci sarà la gara d’appalto, che durerà 30 giorni, l’inizio delad ottobre e due anni di lavori, per un costo di 6,4 milioni, di cui 6,2 finanziati dalla Provincia e il resto dal Comune.