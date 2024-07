Parigi 2024 programma oggi 27 luglio | orari finali e azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024)è partito ufficialmente: dopo la cerimonia di apertura di ieri sera, il27inLe Olimpiadi disi accendono con una giornata ricca di eventi eche vedranno protagonisti gli atleti italiani in diverse discipline. Unfitto di appuntamenti promette spettacolo e forti emozioni per i tifosi. Ildidi(foto Ansa) notizie.comLa giornata si apre con le speranze italiane nei tuffi dove Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono pronte a stupire nella finale del trampolino sincro dai tre metri. Il ciclismo non sarà da meno con Elisa Longo Borghini, Alberto Bettiol e Filippo Ganna impegnati nelle prove a cronometro su strada, un evento che tradizionalmente regala grandi soddisfazioni all’Italia.