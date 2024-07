Parigi 2024 il direttore della cerimonia sulle polemiche | Noi inclusivi liberi di amare chi vogliamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “La nostra idea era inclusiva. Naturalmente, quando si vuole includere tutti, si pongono delle domande. Il nostro obiettivo non era quello di essere sovversivi. Volevamo parlare di diversità. Diversità significa stare insieme”. Lo ha detto Thomas Jolly,artisticodi inaugurazione delle Olimpiadi di. In conferenza stampa, Jolly ha risposto allesull’evento che ha aperto i giochi nella capitale francese nella serata di venerdì, tra cui quella di Matteo Salvini. “In Francia abbiamo la libertà di creazione, la libertà artistica – ha aggiunto -. In Francia abbiamo la fortuna di vivere in un paese libero. Siamo una repubblica. Abbiamo il diritto dichi, abbiamo il diritto di non essere adoratori”.