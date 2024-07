Napoli piace Gilmour a centrocampo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilè alle prese in primis con le cessioni. Tuttavia spinge anche per qualche acquisto. Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna si concentra sul mercato della società di De Laurentiis. Ilha già fatto una prima proposta al Brighton per il centrocampista inglese che, dopo l’addio di De Zerbi, non sarebbe più al centro del progetto. Proposta rifiutata. Nel frattempo ci sono state le uscite di Ostigard e di Lindstrom. Di seguito quanto scrive il quotidiano sportivo a riguardo. Ilsu“Per, tra l’altro, ilha già presentato un’offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: l’ha confermata il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, precisando poi di averla rifiutata. Per il momento. Il giocatore, in scadenza 2026, interessa eccome.