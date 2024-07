Mi ha molestata bufera nella Guardia di Finanza Ragazza denuncia gli abusi del capitano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Una vicenda di presunte molestie sessuali scuote la Scuola ispettori e sovrintendenti delladia L’Aquila. Una giovane allieva, iscritta al primo anno dell’Accademia, ha presentato un esposto alla procura,ndo un ufficiale per presunti. A seguito della, la procura militare di Roma e quella abruzzese hanno aperto una doppia inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda.Leggi anche: “Mi ha”,di. Giovaneglidel suoL’ufficiale accusato e tre capitani, che avrebbero omesso di segnalare i presunti, sono stati trasferiti in altre sedi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i fatti contestati sarebbero avvenuti durante ripetuti incontri in ufficio tra l’allieva e l’ufficiale, in cui sarebbero avvenuti gli episodi di molestia.