Matteo Berrettini vince l’ATP 250 di Kitzbuhel 2024 | montepremi e nuovo ranking

(Di sabato 27 luglio 2024)supera Hugo Gaston nella finale del250 di, torneo in scena sulla terra rossa austrica, e si prende il secondo titolo di fila dopo quello della settimana scorsa a Gstaad. Terzo sigillo stagionale per il tennista romano e decimo in carriera, che conferma i buoni segnali mostrati nei giorni passate e raggiunge la decima vittoria consecutiva.sembra aver finalmente ritrovato un po’ di serenità, con gli infortuni e i problemi fisici degli scorsi mesi che sembrano ora alle spalle. Come a Gstaad peraltro, l’azzurro ha conquistato il titolo senza perdere alcun set, dimostrando tutta la sua solidità anche sulla terra rossa. LA CRONACA DELLA FINALE TABELLONE Grazie a questo risultato e ai 250 punti che spettano al finalista,guadagna altre 10 posizioni in classifica e si riaffaccia al numero 40 delAtp.