LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | alle 16 00 le qualifiche rischio di ritorno della pioggia dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (6) L’inglese è partito davanti a tutti nel 2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020. 15.41 Prima di entrare nel vivoQ1, facciamo un po’ di storia del GP del. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6) Il tedesco ha trionfato nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002. Non va inoltre dimenticato come abbia visto cancellato a tavolino il successo del 1994. 15.38 CLASSIFICA TEMPI FP3 DI OGGI SOTTO LA1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing2:01.565 1 2 Oscar PIASTRI McLaren+1.433 1 3 Pierre GASLY Alpine+1.610 1 4 Lando NORRIS McLaren+1.807 1 5 Esteban OCON Alpine+3.685 26 Charles LECLERC Ferrari+4.468 1 7 Lance STROLL Aston Martin+4.472 1 8 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+4.927 3 9 Lewis HAMILTON Mercedes+5.186 1 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.538 1 11 Alexander ALBON Williams+5.