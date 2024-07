LIVE Errani Paolini-Routliffe Sun Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | cancellato l’esordio delle azzurre il motivo

Leggi tutta la notizia su oasport

Non scenderanno in campo oggi, per il loro 1° turno di doppio famminile contro le neozelandesi/Sun. La pioggia non sta dando tregua ai campi laterali del Roland Garros, i quarti match in programma sono stati cancellati in massa. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turnodi2024 di doppio femminile tra/Sun. Secondo Sport Illustrated, uno dei giornali sportivi di riferimento negli USA, la coppia di doppio femminile azzurra sarebbe la favorita n.1 per conquistare la medaglia d'oro.